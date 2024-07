CdS - Di Lorenzo ha chiamato De Laurentiis, ricucito lo strappo: il capitano ha apprezzato due cose

Giovanni Di Lorenzo ha telefonato il presidente Aurelio De Laurentiis si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport. Un gesto, quello del capitano del napoli, che sa di un riavvicinamento al Napoli dopo la voglia di andare via espressa dal suo procuratore pubblicamente qualche settimana fa. Il sereno sembra davvero tornato tra le parti.

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Un altro passettino di Giovanni Di Lorenzo verso il Napoli. Lunedì il capitano ha chiamato il presidente De Laurentiis. Un indizio, l'ennesimo, sul riavvicinamento tra le parti, sul sereno che s'intravede all'orizzonte dopo le nubi di fine maggio. La vicenda è destinata a concludersi presto, entro una settimana.

Di Lorenzo, dunque, chiama De Laurentiis. Un nuovo contatto telefonico dopo quelli avuti con Antonio Conte. Il difensore del Napoli ha apprezzato le dichiarazioni dei due in occasione della conferenza di presentazione del tecnico. Ha avvertito quella fiducia che il Napoli gli aveva ribadito anche attraverso i social, con quel post datato 31 maggio in cui si sottolineava la volontà di blindarlo, «escludendo una sua possibile cessione», rispettando tra l'altro la chiara volontà di Conte, per cui Di Lorenzo è sempre stato un intoccabile".