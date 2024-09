CdS - Conte potrebbe fare diversi cambi nella formazione anti Cagliari: le ultime

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulle possibili scelte di formazione di Conte per Cagliari:

"Conte si affiderà a lui domenica prossima, ma i cambi potrebbero essere diversi rispetto alla formazione scesa in campo prima della sosta. Sempre in attacco, ad esempio, scalpita David Neres nel ruolo di Politano. Anche il brasiliano era tornato in campo un giorno prima della ripresa dopo la gara col Parma. Conte ha ancora discreto margine di tempo per decidere. Valutazioni globali, dalla difesa all’attacco, con una rosa profonda e ampie soluzioni".