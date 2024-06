Anche il Milan su Hojbjerg: era stato accostato al Napoli

Pierre-Emile Hojbjerg è stato accostato spesso al Napoli. Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul centrocampista del Tottenham ci sarebbe adesso il Milan:

"L’idea di rinnovare non lo attrae, e spera di poter giocare in Champions League l’anno prossimo. In Italia è finito nel mirino della Juventus, è stato accostato anche al Napoli di Conte, ma potrebbe essere una pedina interessante pure per il Milan, che già in passato aveva sondato il terreno con l’agenzia che lo assiste. Il costo è attorno ai 20 milioni di euro, una cifra che rientrerebbe nelle logiche di spesa del Milan per rinforzare la mediana".