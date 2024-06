CdS - Amichevoli Napoli a Dimaro e Castel di Sangro: date ed avversari

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda le amichevoli che il Napoli disputerà in ritiro a Dimaro e poi a Castel di Sangro:

"A Castel di Sangro pianificate tre amichevoli internazionali: il 28 contro l’Adana Demirspor, il 31 contro il Brest, squadra francese che ha concluso la Ligue 1 al terzo posto; il 3 agosto l’ultima partita contro gli spagnoli del Girona dove gioca il bomber Dovbyk, obiettivo di mercato del Napoli. A Dimaro, invece, i test amichevoli saranno due: contro la rappresentativa locale e poi una squadra di Serie B. Cinque gare in totale per preparare il debutto stagionale prima di Ferragosto per i trentaduesimi di Coppa Italia al Maradona".