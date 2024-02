CdM - È una tragedia umana e tecnica, Simeone e Raspadori penosi! Che vergogna, che incompetenza

L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno sottolinea il momento negativo del Napoli con l'editoriale di Vittorio Zambardino:

"È una tragedia umana e tecnica, sono appassite anche le promesse, Simeone e Raspadori, penosi. Kvara picchiato senza pietà ma anche schiavo della sua dribblomania. Il capitano Di Lorenzo che nelle dichiarazioni post partita ormai giustifica e difende l’indifendibile. Chi ha reso questo gruppo che era vincente una squadra che balbetta calcio per un’ora, dove non si riconosce più nemmeno l’ombra di chi ha vinto uno scudetto? Chi ha reso il Napoli questa caricatura dove tutti sono colpevoli di qualcosa? Che vergogna, che incompetenza. Victor Osimhen si guarda la partita dalla tribuna. Almeno in panchina poteva starci, avrebbe rappresentato una preoccupazione per l’avversario, ma ormai il nigeriano se la comanda come vuole e ha deciso che non gioca. Ma se il sabato non può fare nemmeno venti minuti, come farà ad essere in formazione titolare mercoledì col Barcellona? E come potranno vivere i compagni le bizze di questo privilegiato che non rispetta più nessuna deontologia professionale?".