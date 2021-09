CdM - Tre "nuovi" acquisti per Spalletti: presto in gruppo Mertens, Demme e Lobotka!

Notizie Napoli calcio. Luciano Spalletti sta preparando la sfida casalinga contro il Cagliari di domenica 26 settembre alle ore 20:45, allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, però, mette in evidenza il gran numero di partite ravvicinate e l'imminenza di una nuova sosta per le Nazionali che costringerà alcuni calciatori del Napoli a tornare in patria: tra questi anche David Ospina, impegnato con la Colombia, che tornerà a ridosso di Napoli-Torino, non necessariamente in condizioni per giocare titolare.

Recupero infortunati Napoli

Spalletti, però, può stare sereno perché sta per recuperare diversi calciatori infortunati: Meret, che è già tornato in panchina, e presto anche Demme, Ghoulam, Mertens e Lobotka. Spalletti è pronto ad accogliere i nuovi “acquisti”, dovrà valutare oggi se convocarli per la sfida contro il Cagliari.

Napoli Castel Volturno

Dries Mertens

La spalla sinistra di Mertens è ancora un po’ limitata in certi movimenti, lo staff medico monitora giorno dopo giorno le sue condizioni. La linea è non forzare i tempi, mandarlo in campo pienamente pronto ma allo stesso tempo fargli vivere di nuovo le sensazioni del gruppo è il punto di partenza. Se non ce la farà per la sfida contro il Cagliari, Napoli-Spartak Mosca potrebbe rappresentare un’altra opportunità.

Diego Demme

Diego Demme è pronto, può tornare contro il Cagliari. Spalletti non vede l’ora di ritrovarlo, ne ha parlato dopo Sampdoria-Napoli. Anguissa ha dato il dinamismo che mancava, soltanto Demme può rappresentare un’alternativa con queste caratteristiche.

Stanislav Lobotka

Per Lobotka bisogna aspettare ancora qualche settimana, tornerà dopo la sosta e, per gestire al meglio il suo recupero, potrebbe anche non andare in Nazionale.