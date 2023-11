Notizie Calcio Napoli - Dubbio in attacco stasera per Walter Mazzarri. Victor Osimhen ha scaldato i motori a Bergamo, ma ha solo 45 minuti nelle gambe come ammesso dallo stesso allenatore toscano. La sensazione - riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola - è che in avvio lo risparmi con la forte tentazione Cholito dall’inizio, ma il nigeriano accetterà di non partire titolare al Berbaneu? Questo il quesito che si pone il quotidiano. Staremo a vedere.