CdM su Kvaratskhelia: non è ancora al top, appesantito per i carichi di lavoro dopo lo stop forzato

Il Napoli torna al Maradona per la terza amichevole durante la sosta per il Mondiale, ma questa volta non riesce a vincere. Il Villarreal degli ex Albiol e Reina si impone 3-2, come racconta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Kvaratskhelia non al top

"C’è il segno di Osimhen che mette la firma sulla sfida, dopo il vantaggio di Capoue. Nella ripresa gli spagnoli vanno in rete con Jackson e Moreno, accorcia Kvara su rigore che sale di livello dopo un primo tempo non proprio ai suoi standard, ma arriva comunque la sconfitta nonostante il forcing finale. Non è ancora al top, dopo l’infortunio alla schiena, l’attaccante georgiano, ma riesce ad andare in gol trasformando alla perfezione un calcio di rigore nella ripresa. Appare appesantito forse per i carichi di lavoro cui è stato sottoposto dopo lo stop forzato"

