CdM su Koulibaly: le sue parole come acqua nel deserto! Dall'intervista traspare una cosa

In un’estate all’insegna dell’incertezza, con i tifosi del Napoli appesi anche alle parole, l’intervista di Kalidou Koulibaly a Bbc Africa è un po’ d’acqua nel deserto. Ne parla così l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Lo stesso Koulibaly qualche settimana fa era stato molto più vago, disse che non conosceva ancora il suo futuro:

"Sono passate un paio di settimane circa e un po’ di sereno in più nei rapporti con il Napoli sembra trasparire dalle sue dichiarazioni. C’è l’amore per la città e il popolo napoletano. Parole da Comandante, espressione di amore, non soltanto per le sue gesta in campo ma anche per le tante opere di solidarietà realizzate a Napoli. È un legame viscerale che Koulibaly ha raccontato parlando anche dell’altra faccia del trasporto emotivo, il conto amaro delle delusioni come quella dello scudetto sfumato nell’ultimo campionato"