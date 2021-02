Cdm su Insigne: capitano infelice, col Genoa aveva il volto scuro. Non riesce a scrollarsi di dosso una maledizione

Ultime notizie Napoli - Se la sfortuna non esiste nella vita o nel calcio, di sicuro esiste la malasorte. Perché le defezioni che stanno capitando al Napoli e la Dea bendata che ha voltato le spalle Insigne sono ormai cose accertate, secondo il Corriere del Mezzogiorno.

"Il talento non riesce a scrollarsi di dosso «la maledizione» del 100esimo gol, traguardo che è lì ad un passo ma che non riesce a tagliare. È lui il faro dell’attacco, accende e illumina le giocate. Contro il Genoa, il suo volto era scuro: la sua fortuna si è fermata su un altro legno dopo quello con il Parma. Non è in perfette condizioni psico-fisiche, forse anche per quel traguardo che cerca con tutte le sue forze. Per entrare nella leggenda del calcio Napoli"