CdM su Ghoulam: una resurrezione dopo il calvario! Dal Napoli e dallo staff medico poche spiegazioni, su Castel Volturno aleggiava il mistero

Ultime notizie Napoli - Una resurrezione a tutti gli effetti. L’uomo in più per Gattuso in questo momento di totale emergenza, Faouzi Ghoulam. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

"E’ stato un calvario quello di Faouzi. Tantissime assenze, barlumi di speranza e pochissime spiegazioni che filtravano dalla società e dallo staff medico azzurro. Una questione di fiducia o mentale? Da tre anni a questa parte il Napoli non lo ha mai avuto a disposizione se non in maniera sporadica. Continuità poca e il mistero che aleggiava a Castel Volturno. Visti i precedenti, ci vuole cautela. L’alternanza con Mario Rui resta, ma non può che essere un bene in questa fase della stagione"