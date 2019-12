CdM su De Laurentiis: "Ferito dall'atteggiamento dei giocatori, non rispondeva al telefono: ora può cambiare idea su multe e rinnovi"

Il centro sportivo di Castel Volturno vive da due giorni un’autentica rivoluzione. Gattuso ha portato grinta e pugno duro durante gli allenamenti, dirige e palleggia in prima persona come racconta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

“Sotto la pioggia battente di ieri in campo c’era anche De Laurentiis, a Castel Volturno per il secondo giorno consecutivo, nei mesi dei ritiri e delle multe non si era mai fatto vedere. Talmente ferito dall’atteggiamento dei giocatori, che neanche rispondeva alle numerose telefonate che gli arrivavano. Oggi è pronto ad ascoltare le ragioni dei calciatori, eventualmente a riprendere discorsi su contratti e rinnovi. E chissà , anche a rivedere la posizione rispetto alle multe”