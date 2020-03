CdM - Staff medico Napoli stila programma personalizzato per i giocatori. Mertens si concede una corsetta sotto casa

Serie A - I colleghi del Corriere del Mezzogiorno fanno il punto in merito all'emergenza Coronavirus in Italia:

"La scorsa settimana lo staff medico azzurro ha usato la massima cautela per impedire il contagio: alimentazione concordata con il nutrizionista, integratori per le difese immunitarie, i letti in sala medica sono stati distanziati seguendo le regole, i locali sono stati sanificati e dotati degli igienizzanti per le mani. La missione adesso è, invece, tenere i giocatori sul pezzo senza gli allenamenti a Castel Volturno, è stato inviato loro un programma di lavoro che si può seguire da casa evitando d’alzare eccessivamente il livello dell’intensità che abbassa le difese immunitarie. L’idea è allenare lo stimolo nervoso e muscolare. Mertens, dotato di mascherina, si è concesso una corsetta sotto casa. A distanza anche sua moglie Kat e il loro cane Juliette".