CdM - Spalletti prima di Juve-Napoli tolse ogni alibi alla squadra, li invitò a credere in una cosa

Doveva essere il mese maledetto, quello in cui la Coppa d’Africa avrebbe sottratto al Napoli gli uomini-chiave per il suo cammino e, invece, gennaio è stato un mese propizio per gli azzurri. Conquistando dieci punti in quattro partite, il Napoli ha recuperato a tutte le concorrenti, come racconta il Corriere del Mezzogiorno.

La svolta di Torino