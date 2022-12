CdM - Si profila un doppio acquisto dalla Sampdoria per il Napoli

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito al doppio affare tra Napoli e Sampdoria:

"Se andasse via Sirigu, il Napoli opterebbe per il rientro anticipato di Contini dal prestito alla Sampdoria. Una mossa che consentirebbe al Napoli anche di realizzare un’altra operazione con la Sampdoria senza dover compiere esclusioni eccellenti. I due club stanno già discutendo di uno scambio tra Bereszynski, terzino destro polacco che ha disputato anche il Mondiale con la sua Nazionale, e Zanoli che andrebbe alla Sampdoria in prestito. L’operazione converrebbe a tutte le parti: alla Sampdoria che, in un momento complesso dal punto di vista societario, risparmierebbe l’ingaggio di Bereszynski, al Napoli che si garantirebbe un vice Di Lorenzo più esperto e pronto all’occorrenza, a Zanoli che avrebbe l’occasione di trovare continuità d’impiego".