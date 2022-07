CdM - Ronaldo-Napoli, Mendes lo sta offrendo a vari club nella scena internazionale

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime indiscrezioni in merito alle voci che vedrebbero il Napoli interessato a Cristiano Ronaldo:

"La giostra pazza del mercato continua a raccontare scenari, spifferi, alcuni anche clamorosi, come quelli tratteggiati da Diario As che accosta Cristiano Ronaldo al Napoli. Secondo quanto raccontano dalla Spagna, il suo agente Jorge Mendes lo starebbe proponendo a vari club sulla scena internazionale perché Cr7 vorrebbe lasciare il Manchester United per giocare la Champions League".