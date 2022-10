L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si concentra sulle ultime notizie in casa Napoli e in particolare sul rinnovo di Meret.

Soddisfazione per Meret. Il Napoli ha ufficializzato il rinnovo del contratto fino al 2024 con opzione di prolungamento da parte del club per un altro anno. Prolungamento anche per Zerbin fino al 2027.