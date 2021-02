CdM - Quattro napoletani spingeranno il Benevento, tuffarsi nel campionato è l’unica medicina possibile per il Napoli

Napoli Calcio - Adesso c’è il Benevento, domenica al Maradona. Tuffarsi nel campionato è l’unica medicina possibile per il Napoli di Gattuso, secondo il Corriere del Mezzogiorno.

"I fantastici quattro napoletani del Benevento sono Schiattarella, Insigne, Improta e Letizia. Mugnano, Frattamaggiore, Pozzuoli e Scampia. Tifoso degli azzurri è Schiattarella che andava al San Paolo per sostenere la squadra. Partita suggestiva anche per Roberto Insigne, che torna ad affrontare il club dove è cresciuto e soprattutto il fratello più celebre Lorenzo. Vogliono esserci anche Letizia e Improta: il primo non è ancora al top della forma e da qualche acciacco deve recuperare anche il secondo"