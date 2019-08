Campania da record, ben 21 giocatori in Serie A: da Gaetano a Quagliarella, tanti made in Naples!

Sono 21 i giocatori di origine campana che giocano in serie A sugli oltre 400 che figurano nelle rose dei 20 team. E si va dai 19 anni di Gianluca Gaetano del Napoli nato a Cimitile, ai 36 anni di Fabio Quagliarella nato a Castellammare di Stabia. Nella maggior parte dei casi, però, i professionisti che oggi giocano in serie A sono cresciuti nei vivai delle squadre del Nord, una questione ormai antica e conclamata. Ad ogni modo sono tre gli oriundi. Due giocano nel Bologna come l'attaccante Nicola Sansone nato 28 anni fa in Germania a Monaco di Baviera ma di origini salernitane vista la provenienza dei genitori nati a Novi Velia. Percorso simile è quello del coetaneo ma centrocampista Roberto Soriano nato anche lui in terra teutonica a Darmstadt da emigranti italiani di Sperone, in Irpinia. L’altro è Germàn Pezzella della Fiorentina, nato a Bahia Blanca in Argentina, ma originario di Frattamaggiore. Arriva dalla città del Savoia, ovvero Torre Annunziata, l’attaccante del Brescia Alfredo Donnarumma che ha lasciato la Campania giovanissimo ad appena 14 anni per crescere al Catania dove per diversi anni Pietro Lo Monaco, anche lui torrese, è stato direttore sportivo. È di Caivano invece Danilo D’Ambrosio, alla sua sesta stagione con l’Inter, e che vanta anche un paio di presenze con la Nazionale maggiore. Cresciuto prima nella Salernitana e poi nella Fiorentina è uno dei giocatori campani sicuramente più titolati. Così come Ciro Immobile, 29enne attaccante della Lazio e della Nazionale, nato a Torre Annunziata ma cresciuto prima nella Salernitana e poi nel Sorrento con esperienze internazionali anche nella Bundesliga con il Borussia Dortmund e nella Liga con il Siviglia. Ha origini nella vicina Torre del Greco invece il portiere 29enne Luigi Sepe che gioca con il Parma ma cresciuto nel vivaio del Napoli. Restando nel Vesuviano ecco Fabio Quagliarella, 36 anni stabiese del rione Annunziatella, che gioca da più di 10 anni con la Nazionale, viste le recenti convocazioni di Mancini, diventato bandiera della Sampdoria. Sono di Castellammare di Stabia anche il ventenne portiere del Milan e della Nazionale Gigio Donnnarumma, il fratello 29enne Antonio, il 36enne portiere della Roma Mirante e il 32enne esterno dell’Hellas Verona Luigi Vitale. Napoletano, 33 anni, è Fabio Pisacane, cresciuto nel Genoa, alla sua quinta stagione con il Cagliari di Rolando Maran. Mimmo Criscito, difensore del Genoa, è invece originario di Cercola. Da Frattamaggiore e Cimitile arrivano Lorenzo Insigne e Gianluca Gaetano del Napoli. Sono di Scampia il difensore Armando Izzo del Torino e il centrocampista Rolando Mandragora dell’Udinese. Tra i friuliani gioca anche Giuseppe Pezzella cresciuto nel Monteruscello. Napoletani sono anche il difensore Salvatore Bocchetti e Gennaro Tutino dell’Hellas Verona. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.