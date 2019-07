CdM - Pépé non escluderebbe James per il Napoli. C'è distanza tra offerta e richiesta per l'ivoriano

Calciomercato Napoli - Come riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, l ’arrivo degli agenti di Pepè a Dimaro è una svolta per il mercato del Napoli, l’estroso talento ivoriano ha conquistato i primi posti dei movimenti di De Laurentiis e dei suoi dirigenti sulla campagna acquisti.

Mercato Napoli, il punto su James e Pépé

Solo qualche settimana fa Pepè sembrava un sogno irraggiungibile, l’operazione resta complessa ma filtra più ottimismo dal Napoli. Soprattutto nel giorno in cui da Madrid arrivano voci clamorose che riguardano James Rodriguez. Il colombiano e il club avrebbero deciso di continuare insieme. Sui social la notizia nella serata di ieri è diventata virale. Se si tratti o meno di un ulteriore depistaggio voluto da Florentino Perez si saprà nelle prossime ore. E il Napoli vira tutto su Pepè.

Cosa è cambiato? La prima scelta dell’ivoriano era il Paris Saint Germain che l’ha individuato come erede di Neymar ma la trattativa con il Barcellona ancora non si sblocca, anche il Manchester United è fermo per la situazione Pogba-Real Madrid. Senza la cessione del francese, i Red Devils non possono impostare il mercato in entrata che prevede innanzitutto l’assalto a Milinkovic Savic. Pepè è esploso nell’ultima stagione, ha realizzato 23 dei 47 gol messi a segno in tutta la sua carriera, con i suoi agenti Khiat, N’Cho e Traorè sta valutando l’idea di trasferirsi in una piazza in cui possa avere grandi chances di giocare da titolare nelle gare più importanti, soprattutto quelle di Champions League. Gli uomini-mercato hanno individuato quest’opportunità e intuito tali dinamiche, l’intesa di massima con il Lille c’è da qualche settimana, con 60 milioni più Ounas sarebbe l’acquisto più costoso dell’era De Laurentiis. C’è distanza tra le parti riguardo l’ingaggio, il Napoli ha offerto 3,5 milioni di euro più bonus a stagione al giocatore che invece chiede 5 milioni. C’è poi lo scoglio delle commissioni, uno degli ostacoli più complessi da superare. L’acquisto di Pepè non escluderebbe James Rodriguez, sempre che ci sia ancora la volontà del club di cederlo. In casa Atletico Madrid, l’amministratore delegato Gil Marin aveva peraltro ufficializzato l’interesse dei colchoneros: «So che a molti tifosi piacerebbe l’acquisto di James Rodriguez, vari giocatori pensano che ci darebbe un plus di qualità, al nostro tecnico piace,dipende molto da Florentino Perez».

L’altro grande nome nell’orbita del mercato del Napoli è Mauro Icardi, la sua trattativa è intrecciata alla situazione di Milik, ci sono stati colloqui con il Betis Siviglia e la Roma ma la richiesta di 60 milioni di euro non è alla portata di queste pretendenti. Ieri il Napoli ha presentato il nuovo acquisto Elmas che ha spiegato quanto ha influito Ancelotti nella sua scelta: «La sua telefonata ha avuto un grande peso, è un sogno essere allenato da lui».