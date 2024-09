CdM - Politano e le nuove indicazioni tattiche in caso di 4-3-3

Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno non esclude il 4-3-3 del Napoli a Torino. in tal caso, Politano avrebbe dei compiti diversi per quanto riguarda l'interpretazione del ruolo:

"Sarebbe sacrificato Mazzocchi e magari Politano nella fase di non possesso avrebbe il compito di scalare quasi a ridosso della linea difensiva soprattutto per limitare le scorribande di Yildiz. Il Napoli cerca l’abito più adatto, la ricerca di altre soluzioni tattiche è iniziata con la fine della campagna acquisti, l’arrivo di McTominay e Gilmour ma Conte vuole un cambiamento graduale e per la sfida contro la Juventus sta oscillando un po’ tra vecchie e nuove idee".