CdM - Osimhen convince, De Laurentiis se ne rallegra! Il patron ha investito tanto e scommesso sulle sue qualità

Ultime notizie Napoli - Contro la Juventus è stato senza dubbio il migliore in campo. Victor Osimhen ha impressionato, finalmente è il caso di dire, perché sembra aver preso le «misure» al calcio italiano. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

"Molti si sono chiesti se era il caso di schierarlo dall’inizio, è stato prezioso anche nel far salire la squadra, ha superato a pieni voti l’esame Juventus. I giudizi negativi sono sommari, visto che ha saltato tre mesi per l’infortunio alla spalla e per il Covid, Gattuso in lui vede grandi potenzialità. Allo Stadium si è visto un po’ del suo repertorio che fa ben sperare per il futuro. De Laurentiis ne è lieto: ha investito tanto e ha scommesso sulle sue qualità. Ora non resta che attendere perché le premesse sono buone"