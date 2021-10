CdM - Napoli-Torino, Spalletti punta su ancora su Ospina! I motivi della scelta

Napoli Calcio - Sorpresa tra i pali per Napoli-Torino: Luciano Spalletti sembra voglia affidarsi di nuovo a David Ospina, malgrado l'arrivo in extremis dal Sudamerica. Ecco quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.

Spalletti s’affida alle indicazioni che gli fornisce il campo, guarda le prestazioni, il modo in cui Ospina sta comandando la difesa anche in momenti difficili come gli ultimi venti minuti di Firenze, C’è un’altra frase-chiave poi del ragionamento di Spalletti in conferenza stampa: «Non è giusto nei confronti di Meret dire che gioca perché Ospina torna tardi dalla Nazionale, avrà più spazio perché se lo merita, non perché si va a forzare».

Il senso è che non ci sono logiche precostituite, gioca chi gli dà più garanzie nella consapevolezza che l’abbondanza di portieri validi vada gestita, a partire dalla gara contro il Legia Varsavia. Ospina dalla Colombia ha portato tanto entusiasmo, in tre gare non ha mai subito gol, il Brasile aveva sempre vinto nel percorso verso i Mondiali e i «cafeteros» hanno strappato uno 0-0 anche con le sue parate su Raphinha e Antony.