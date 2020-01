CdM - Napoli-Inter, esaurita la Curva B! Buona cornice di pubblico: più di 35mila al San Paolo

Ultime calcio Napoli - Domani sera allo stadio San Paolo di Fuorigrotta chiuderà la giornata di Serie A Napoli-Inter, la sfida tra la squadra che ha deluso di più e la capolista in lotta punto a punto con la Juventus di Sarri. Per l'occasione, è tornata una buona cornice di pubblico al San Paolo, come svela l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"Ci sarà una buona cornice di pubblico: oltre 35.000 spettatori (esaurita la Curva B), ottimi riscontri dalle vendite per la Tribuna Posillipo e anche per i Distinti".