Notizie Calcio Napoli - Non solo è sfumato definitivamente il sogno di un bis scudetto , ma in più ora è seriamente a rischio anche il 4° posto come evidenzia il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola. Con un Napoli in difficoltà che rischia di ritrovarsi addirittura 6° a fine di questo turno, ci sono Roma e Fiorentina pronte ad approfittarne oltre a Inter, Juventus e Milan verosimilmente certe di un posto alla prossima Champions League.