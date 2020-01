Spettatori Napoli-Fiorentina, CDM: niente pubblico delle grandi occasioni, la previsione

Ultimissime calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, questa sera allo stadio san Paolo non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni

"Non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni stasera al San Paolo per Napoli-Fiorentina, gara decisiva per rilanciare le sorti degli azzurri in campionato. La prevendita, infatti, non è decollata e lo stadio di Fuorigrotta mostrerà ampi spazi vuoti. Bene soltanto la vendita dei biglietti in Curva B e quelli per la Tribuna Posillipo, mentre resta alta la disponibilità per gli altri settori. La previsione parla di circa 25 mila spettatori con Distinti e Curva A pieni a metà".