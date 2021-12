CdM - Napoli: emergenza per Spalletti, è costretto a chiamare giovani dalla Primavera

Positivo anche Lozano. Spalletti costretto ancora a fare la conta degli uomini Napoli che è in emergenza. Insomma, non ci sono molte scelte per Luciano Spalletti che dovrà per forza attingere qualche forza fresca anche dalla Primavera. Ma anche due giocatori del settore giovanile sono risultati positivi al Covid. L’emergenza è infinita e non sarà facile schierare un undici competitivo in una gara così importante. Così come alla Salernitana. Ieri si sono registrati altri due casi di due calciatori, portando a sette il computo dei positivi: sei atleti e un membro dello staff tecnico.

