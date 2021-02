CdM - Napoli assente ingiustificato, lento e prevedibile! La qualità a disposizione di Gattuso non può giustificare una prestazione simile

Sarebbe stato interessante capire con quale tipo di atteggiamento il Napoli ha affrontato il Granada. Se lo chiede l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

"La sconfitta avrebbe avuto così almeno un senso. Una squadra assente in maniera ingiustificata per tutto il primo tempo, che si è consegnata agli avversari. E si è ancora una volta ostinata a palleggiare, a fraseggiare. In maniera lenta e assolutamente prevedibile. Fine a se stessa. La vittoria contro la Juventus aveva dato l’illusione che il Napoli avesse capito che recitare il ruolo della provinciale poteva essere la strada per riprendersi. É successo esattamente il contrario: c’è l’attenuante delle nove assenze, ma la qualità che ha a disposizione Gattuso non può giustificare una prestazione simile"