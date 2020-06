CdM - Milik-Napoli, la distanza sull'ingaggio non è ampia: a spaventare il polacco è la maxi clausola da 110 milioni

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive su Milik: "Mercoledì Milik in compagnia del suo agente Pantak ha incontrato Gattuso e Giuntoli. Ringhio ha ribadito la stima per il centravanti polacco, gli ha chiesto di restare ma Giuntoli è categorico: senza l’accordo sul rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2021 Milik è sul mercato. L’intesa non c’è, la distanza sull’ingaggio non è molto ampia nonostante la richiesta di circa 4,5 milioni di euro, lo scoglio più complesso è la clausola rescissoria di 110 milioni di euro che l’entourage di Milik considera troppo alta".