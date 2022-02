CdM - Mertens vuole convincere ADL e restare a Napoli: rinnovo a cifre inferiori

Ultime notizie di calciomercato per il Napoli con il rinnovo di Mertens che può aprirsi. Perché il belga vuole restare in azzurro e convincere De Laurentiis in questi mesi ad offrirgli un nuovo contratto.

Calciomercato Napoli: rinnovo Mertens, le ultime

Dries Mertens vuole restare a Napoli e proverà fino alla fine a convincere De Laurentiis per il rinnovo. Come svelato dal Corriere del Mezzogiorno, il contratto del belga scade a giugno e il Napoli ha un’opzione unilaterale che non dovrebbe esercitare perché prevedrebbe la conferma dello stesso ingaggio di 4,5 milioni di euro circa. De Laurentiis ha annunciato la riduzione corposa del monte ingaggi. L’idea è di parlarne a fine campionato, Mertens sul campo proverà a convincere il Napoli per un nuovo contratto, chiaramente a cifre diverse da quelle attuali e per giocare un’altra annata con la maglia azzurra.

