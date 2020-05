CdM - Mertens-Inter, l'offerta simile a quella del Napoli ma c'è il ricco bonus alla firma: serve un colpo di scena di ADL per cambiare le cose

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive su Mertens: "La proposta è più o meno simile a quella del Napoli: un biennale a cinque milioni con un bonus significativo alla firma. Da Milano la corte è però serrata, mentre qui De Laurentiis aspetta in silenzio un suo cenno. La capacità persuasiva al presidente del Napoli potrebbe rappresentare il colpo di scena dell’ultim’ora, e i tifosi non aspettano altro (già partita una campagna social). Ma il vento adesso spira verso Milano. Adesso il suo entourage ha una proposta vera dell’Inter, un contratto di due anni. Mertens medita, riflette e sa che deve decidere a breve. Difficile lasciare Napoli, intrigante però la sfida al fianco di Lukaku. E per chi come lui vive di grandi ambizioni, l’occasione può essere imperdibile. Servirebbe un colpo di scena".