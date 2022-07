Cdm - Meret dovrebbe firmare il rinnovo in ritiro ma si susseguono voci di mercato: i dettagli

L'edizione odirna del Corriere del Mezzogiorno si sofferma sulle strategie di calciomercato del Napoli, tra mancati rinnovi, le esigenze del tecnico e il ritorno di De Laurentiis da Los Angeles.

Meret dovrebbe firmare il rinnovo fino al 2027 in ritiro ma si susseguono voci di mercato anche per il portiere friulano (Empoli, Torino e Monaco) e tra l’altro il Napoli dovrà trovare anche un secondo: Sirigu e Tatarusanu restano le alternative prese in considerazione ma è ancora tutto fermo. Si spera che con il ritorno del produttore cinematografico ci sia un’accelerata, anche perché il campionato è ormai alle porte.