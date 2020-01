CdM - Manolas-Koulibaly, la coppia difensiva azzurra ha trasformato i sogni estivi in incubi invernali: diciassette errori in due, metà dei gol subiti è colpa loro

Ultimissime calcio Napoli - L'acquisto di Kostas Manolas dalla Roma sembrava il colpo dell'estate per la SSC Napoli. Il difensore greco, in coppia con Kalidou Koulibaly, era candidato ad essere uno dei migliori difensori centrali del campionato di Serie A. Quanto accaduto nel girone d'andata, però, ha messo in mostra ben altro. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Il Napoli ha la sesta difesa della serie A in compagnia di Atalanta e Parma, subisce gol da sette partite consecutive, negli ultimi due mesi soltanto il Genoa e il Genk non hanno segnato agli azzurri. Nella gestione Gattuso non è arrivato ancora un clean-sheet, il Napoli ha subito sei gol in tre partite (la media di due a gara), quindi, in fase di non possesso il cambio di allenatore non ha ancora segnato una svolta significativa. Il «partito di maggioranza» è formato da Manolas e Koulibaly che, con 17 errori da gol commessi, hanno inciso negativamente nel 51 per cento delle reti incassate dagli azzurri (complessivamente 29 tra campionato e Champions League, in 23 gare ufficiali). Si tratta di errori individuali, come quello di Manolas in occasione del gol di Lautaro Martinez, o di letture sbagliate condivise con altri compagni di squadra come accaduto allo stesso difensore greco in occasione della prima rete di Lukaku.

Il Napoli nell’estate in cui ha dovuto sostituire Albiol, un perno della difesa azzurra negli ultimi sei anni, ha investito tanto sulla coppia Manolas-Koulibaly che costa complessivamente un ingaggio di 11,5 milioni di euro. Entrambi rappresentavano il volto-copertina della rivoluzione copernicana di Ancelotti: costruire una squadra più intensa, aggressiva, che avesse il coraggio d’alzare il baricentro attaccando anche con gli esterni bassi e affidandosi poi alla rapidità della sua coppia centrale quando c’era bisogno di scappare dietro con i tempi giusti. Gattuso ha cambiato registro, pretende più equilibrio nelle coperture preventive da parte degli esterni bassi e degli interni di centrocampo.

Koulibaly con Gattuso in panchina ha giocato soltanto cinque minuti contro il Parma, prima dell’infortunio che coincise con il gol di Kulusevski. Il difensore senegalese ha rimediato una distrazione di primo grado al bicipite femorale destro, un problema muscolare che necessita di poco più di un mese per rientrare. Il difensore anche ieri ha lavorato a parte, ci sono discrete speranze di recuperarlo per la gara contro la Lazio. Gattuso spera di ritrovare la coppia difensiva titolare affidando a Manolas e Koulibaly il compito di trascinare il Napoli verso la rinascita ma c’è bisogno del supporto di tutti in fase difensiva. «Dobbiamo lavorare di più di squadra», l’analisi dell’allenatore dopo la sconfitta contro l’Inter. Superare l’emergenza in difesa, lavorare sugli automatismi della linea e dei movimenti con la coppia Manolas-Koulibaly può dare maggiori certezze a patto che termini il festival degli orrori".