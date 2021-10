CdM - Lobotka pienamente recuperato, finito il tempo degli straordinari per Fabian ed Anguissa

Ultimissime calcio Napoli - Splendida notizia per Luciano Spalletti direttamente dall'infermeria: Stanislav Lobotka, infatti, è pienamente recuperato ed ora si prepara a tornare a disposizione per la sfida contro il Torino di domani.

Ecco a tal proposito quanto si legge sul Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola:

"Lobotka è pienamente recuperato, ieri ha svolto l’intera seduta in gruppo, così Spalletti ritrova una risorsa a centrocampo. È finita l’epoca degli straordinari per Anguissa e Fabian, un tour de force con sette partite in ventuno giorni. Demme e Lobotka sono pronti per strappare delle opportunità".