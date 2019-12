CdM - Llorente e Karnezis provano a far ragionare lo spogliatoio: tra i mediatori anche Fabian, Manolas e Maksimovic [GRAFICO]

Clima pesante all'interno dello spogliatoio della SSC Napoli. Non una novità. Dopo l'incontro con Aurelio De Laurentiis prima e con Carlo Ancelotti poi, all'interno dello spogliatoio sembrano coesistere quattro gruppi ben distinti. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno - Campania ha analizzato la situazione. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Non manca l’anima mediatrice, la più saggia. Giocatori di esperienza come Llorente e Karnezis, con la «fame» di Manolas e Maksimovic e la serenità di Fabian e Zielinski: gruppo non convinto dell’ammutinamento (lo ha accettato comunque) e che lunedì era favorevole al ritiro".