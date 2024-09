CdM - Kvara e Lukaku sfidano il bradisismo, hanno preso casa ai Campi Flegrei

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione in merito alle nuove abitazioni di Kvaratskhelia e Lukaku a Pozzuoli:

"Il bradisismo non rende meno attraente l’area flegrea, nulla riesce a colpire la bellezza di un territorio meraviglioso che continua ad attirare visitatori, turisti e anche nuovi residenti illustri. Su tutti Romelu Lukaku, sembra che l’attaccante belga abbia scelto una super villa nella frazione di Cuma, a Pozzuoli per la vicinanza al centro sportivo di Castel Volturno, la meraviglia del luogo e anche la volontà di non avere nessun ostacolo concentrandosi al massimo sugli impegni sportivi. È un Lukaku determinato che ha preferito non andare in Nazionale per le gare di Nations League e ha scelto di allenarsi anche lunedì e martedì, quando i compagni si godevano i tre giorni e mezzo di riposo concessi da Conte dopo la vittoria contro il Parma.

Anche Kvaratskhelia ha scelto l’area flegrea, si è trasferito in località «La Schiana» a Pozzuoli, nei pressi dell’ospedale, scegliendo di abitare nella casa in cui ha vissuto il difensore norvegese Leo Ostigard, ceduto quest’estate al Rennes per 7 milioni di euro. La zona flegrea conserva il suo fascino, non c’è bradisismo che tenga, basta ricordare che anche il cantante Geolier ha acquistato qualche mese fa una villa in zona Solfatara".