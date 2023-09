CdM - Involuzione Napoli: la cessione di Kim non è l’unico motivo

Calcio Napoli - Secondo l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno i problemi difensivi del Napoli non dipendono solo dalla cessione di Kim:

"Alla ricerca della solidità e soprattutto di un gioco corale che soddisfi e metta a tacere le critiche. Rudi Garcia sta cercando la cura per il malato Napoli con il coraggio delle sue scelte ma fin qui non hanno pagato. Si evincono tanti problemi, tra questi la tenuta difensiva e gli errori dei singoli.

La squadra partenopea ha fin qui subito in campionato cinque gol in quattro partite, sei in cinque se si tiene in conto anche la sfida di Champions. L’anno scorso con la guida di Spalletti tre reti: la cessione di Kim non è l’unico motivo di questa involuzione".