Calcio Napoli - Nella giornata di mercoledì scorso Andrea Petagna, bomber del Napoli, ha rimediato una contrattura muscolare ed anche ieri ha svolto lavoro personalizzato in campo e palestra. In ragione di ciò, dunque, è difficile immaginare che possa essere a disposizione per la gara di domani contro il Torino.

Infortunio Petagna, i tempi di recupero

Stando a quanto raccontato dal Corriere del Mezzogiorno, però, il bomber ex SPAL ed Atalanta ci sarà per la sfida decisiva in Europa League contro il Legia Varsavia.