CdM - Incontro decisivo ADL-Ramadani: si decide il futuro di Koulibaly, Maksimovic e Demme

Ultimissime calcio Napoli - I colleghi dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fanno il punto sul calciomercato della SSC Napoli per quanto riguarda la difesa:

"Nel weekend è previsto l’incontro decisivo tra De Laurentiis e Ramadani, un appuntamento con tanti temi sul tavolo, in primis proprio l’assalto del Manchester City per il difensore senegalese. Si discuterà del restyling della difesa, anche della situazione di Maksimovic, riguardo al difensore serbo il Napoli è categorico: o rinnova o va via. Giuntoli è in pressing su due profili per il reparto arretrato proprio per cautelarsi nel caso in cui si dovrà rifare la retroguardia.

Ramadani cura anche gli interessi di Demme che non dovrebbe finire sul mercato, procede a fuoco lento la trattativa con la Roma per Milik. L’eventuale permanenza di Messi al Barcellona dovrebbe allontanare anche Suarez dalla Juventus, s’attende l’assalto bianconero a Dzeko per completare l’operazione tra Napoli e Roma in questo modo: scambio Milik-Under con conguaglio economico a favore della società di De Laurentiis. Non ci sarà Riccardi che va in prestito al Pescara".