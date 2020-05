CdM in giro per i lidi di Napoli: niente aumento solo all'Arenile, come cambiano i prezzi da Posillipo a Marechiaro

Ultime Coronavirus Napoli - App per prenotare, abbonamenti mensili, lettini e ombrelloni dimezzati del 50 per cento e prezzi in ascesa. In spiaggia niente più sarà come prima e trovare un posto al sole, questa estate, sarà ancora più complicato. Nella bella stagione post Covid è ancora più vero che «il mare non bagna Napoli», scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno che racconta uno spaccato post Coronavirus a Napoli:

La distanza di un metro e mezzo fra una postazione e l’altra — da tutti i lati — farà sì che i bagnanti non saranno più stipati come polli in batteria. Negli spazi esigui del litorale partenopeo ci si ritroverà in atmosfere molto più confortevoli, che determineranno un generalizzato aumento dei prezzi — pari a circa il 20 per cento in più rispetto allo scorso anno — su sdraio, lettini ed ombrelloni.

L'edizione odierna de Il Mattino ha raccontato il cambio dei prezzi in punti cardine della città, per quanto riguarda la balneazione:

Tutti riapriranno domenica. Lo scorso weekend solo il piccolo lido Ondina è riuscito a battere tutti sul tempo. Aperto già come ristorante, aveva il personale disponibile per fare da parte i tavoli e sistemare i lettini: erano cento lo scorso anno, ne sono rimasti trenta. «Un numero semplice da gestire» ammette Roberto Gagliardi che, con Carmine Romano gestisce la struttura. «Aumenti? Indispensabili, ma minimi. Per il lettino si paga 20 euro nei weekend, rispetto ai 15 euro dello scorso anno». Al Bagno Elena si potrà accedere solo se ci si prenota con una app, da scaricare attraverso il sito. Si apre sabato e i lettini a disposizione sono circa 300, a fronte dei 600 dello scorso anno, ottanta gli ombrelloni. Un lettino sul pontile passa da 18 a 20 euro, in spiaggia da 12 a 15, due lettini e un ombrellone 40 euro. Niente ressa all’ingresso: si prenota e si paga online. Chi non ha il voucher non entra. A Marechiaro, a Villa Imperiale, l’abbonamento — 30 ingressi più lettino — costa 600 euro, a fronte dei 450 dello scorso anno. «L’ingresso giornaliero non esiste e non avremo la possibilità neanche di ospitare gli amici dei soci — racconta Ciro Varriale —. Abbiamo perso, fra scogliera e piscina il 50 per cento dei posti». Nessun aumento, rispetto allo scorso anno, all’Arenile di Bagnoli. Un unicum nel panorama cittadino, reso possibile anche da spazi molto più ampi rispetto a quelli di altri stabilimenti. Un ingresso all’area solarium, con lettino e utilizzo piscina, dal lunedì al venerdì costa 10 euro, 12 sabato e domenica. Ci sono poi formule abbonamento che danno la garanzia di un posto riservato e che prevedono l’acquisto minimo di dieci giorni consecutivi. Un ombrellone — con due lettini più accesso in piscina — costa 240 euro.