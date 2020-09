CdM - Il Verona chiede il prestito di Meret, no del portiere! Ounas aspetta il Leicester

Ultimissime calcio mercato Napoli - Sul Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola si leggono le ultime notizie relative al mercato degli azzurri ed in particolare alle figure di Meret, Ounas e Younes. Il portiere azzurro è stato cercato dal Verona (che vuole anche il tedesco) che lo vorrebbe in prestito e che gli garantirebbe la titolarità, ma questo scenario è stato rifiutato dall'ex Udinese. Per quanto riguarda l'algerino, invece, prosegue la trattativa con il Cagliari ma il calciatore attende il Leicester.

Alex Meret Napoli