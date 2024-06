CdM - Il Napoli non venderà mai Di Lorenzo alla Juventus

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione in merito ai casi Kvara e Di Lorenzo:

"La società è disposta ad arrivare a 5 milioni più bonus senza clausola, l’agente Jukeli ne chiede almeno 7. C’è comunque fiducia e meno tensione rispetto agli ultimi giorni. In stand by anche il caso Di Lorenzo, altro giocatore su cui Conte ha posto il veto alla cessione. Dopo gli Europei il Napoli cercherà di chiudere la vicenda. Sul difensore c’è la Juventus, ma la società partenopea non lo cederà mai ai bianconeri e ritiene il calciatore fondamentale per lo spogliatoio".