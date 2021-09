Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha fatto chiarezza sui tempi di recupero per Stanislav Lobotka. Lo slovacco ha lasciato la sua nazionale per iniziare già le terapie del caso a Napoli: "Lobotka si è fermato al 53’ di Slovacchia-Cipro, gli esami strumentali hanno certificato un’elongazione al bicipite femorale destro che lo fermerà per circa due settimane"