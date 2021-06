CdM - Emerson Palmieri tra le prime richieste di Spalletti: il Napoli prova a bruciare la concorrenza

Ultime mercato Napoli - Come procedono i primi giorni di Luciano Spalletti come nuovo allenatore del Napoli? Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

"Tra le prime richieste di Spalletti pare ci sia stato Emerson Palmieri, terzino che l’allenatore conosce bene per aver lavorato con lui a Roma. Emerson è seguito anche da Juventus e Inter, ma il Napoli prova a bruciare la concorrenza. Il suo ruolo al momento è occupato da Hysaj, in scadenza di contratto. In attacco Spalletti può contare su maggiori certezze, Osimhen su tutte. E aspettando l’evoluzione delle trattative con Insigne e Mertens, guarda compiaciuto Lozano e Politano"