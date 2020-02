CdM - Ecco perché Gattuso non ha concesso il giorno di riposo alla squadra

Ultimissime calcio Napoli - I colleghi del Corriere del Mezzogiorno fanno il punto della situazione sulle vicende in casa Napoli:

"Nello spogliatoio mi hanno chiesto il giorno di riposo, ho detto di no perché bisogna pedalare forte», così Gattuso dopo la vittoria di Cagliari. Alla ripresa degli allenamenti la scelta è stata spiegata meglio alla squadra, non c’era alcun spirito punitivo ma la necessità di continuare un percorso di lavoro tecnico, tattico e fisico. Gattuso sta seguendo la sua ricetta per far sì che il Napoli dia una svolta effettiva al suo rendimento: cultura del lavoro e intensità negli allenamenti. Nelle sedute post-Cagliari l’obiettivo è rimuovere dalla testa dei suoi ragazzi i pensieri sul Barcellona, anche Giuntoli nei colloqui con la squadra insiste tanto sulla necessità di stare sul pezzo, di essere sempre concentrati per risalire la classifica. C’è da pensare solo al Brescia che ha recuperato il portiere Joronen e il centrocampista Tonali. Il Napoli è settimo in classifica in compagnia del Bologna, non ha acciuffato ancora la zona Europa League, l’Atalanta al quarto posto ha dodici punti di vantaggio e nell’analisi della stagione c’è da sottolineare quante volte gli azzurri si sono fatti male con le piccole".