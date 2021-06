Cdm - Di Lorenzo incanta anche in Nazionale: fu Padalino a cambiargli la vita

Napoli Calcio - Giovanni Di Lorenzo sta disputando un Europeo importante e contro la Svizzera ha realizzato il suo esordio dal primo minuto con la Nazionale in una grande competizione internazionale. Complessivamente è la quarta gara con la maglia dell’Italia in cui parte titolare, dalla personalità con cui l’ha affrontata sembrava fosse un veterano.

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"Di Lorenzo si è calato in entrambe le fasi di gioco, ha offerto la soluzione della spinta sulla fascia destra che aiuta anche Berardi nell’azione del secondo gol adeguandosi ai compiti di copertura chiesti da Mancini, anche quando ha cambiato sistema di gioco. Petkovic ha provato a metterlo in difficoltà piazzando Zuber sulla sua corsia ma Di Lorenzo ha le qualità anche per fare il quinto. Freddezza e personalità appartengono alla sua storia anche fuori dal campo. Sei anni fa Di Lorenzo passò dall’Under 21 al fallimento della Reggina, soltanto in pieno agosto il trasferimento da svincolato al Matera in serie C, categoria in cui ha militato fino a quattro anni fa. In campo Di Lorenzo è stato un globetrotter, da ragazzino lo chiamavano Batigol, giocava da attaccante nelle giovanili della Lucchese, poi ha arretrato il suo raggio d’azione fino al ruolo di difensore centrale. La sua vita è cambiata a Matera, Padalino lo spostò definitivamente sulla fascia destra. Fu la sua vetrina. Lo «stakanovista» del Napoli che ha conquistato anche Mancini".