CdM - Demme tra le prime scelte della Salernitana: piace l'ex Napoli Bakayoko, Sirigu resta un'idea

Calciomercato Napoli - Il mercato della Salernitana è pronto a decollare e può farlo insieme al Napoli in vista della prossima sessione di gennaio. Questo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno:

Diego Demme sarebbe tra le prime scelte della Salernitana. Sul mediano del Napoli sarà decisiva la volontà del calciatore. Le negoziazioni devono maturare e il ragazzo deve essere anche convinto di un passaggio di dimensione importante. Da un top team come la squadra di Spalletti in pole per la vittoria dello scudetto alla Salernitana che punta a non retrocedere ma con un programma ambizioso di crescita.

Alla Salernitana sarebbe stato proposto anche Bakayoko che dopo i mesi col Napoli di Gattuso ha incontrato più di qualche difficoltà anche per un infortunio. È fuori dai piani del Milan ed ora si sta allenando con un personal trainer. Per quanto riguarda la vicenda dell’esterno da rimpiazzare visto lo stop lungo di Mazzocchi (intervento al ginocchio) tutte le piste portano a Zortea, il clone perfetto del terzino napoletano, rientrato a Bergamo dopo la stagione importante in granata. Gioca su entrambe le corsie con disinvoltura ed è bravo anche in fase di finalizzazione. L’affare potrebbe essere annunciato anche nei primi giorni di gennaio quando la sessione del mercato partirà. Per la porta con Sepe out (lesione al polpaccio) resta l’idea Sirigu. Ieri ancora una sconfitta in amichevole in Turchia per la Salernitana battuta 3 ad 1 dall’Alanyaspor. Il gol dei granata è stato di Bonazzoli.