Cdm - Demme ha incontrato il suo idolo Gattuso: cifre e dettagli del contratto

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riassume la prima giornata in Italia da calciatore della SSC Napoli di Diego Demme, con le visite mediche e l'incontro col tecnico Gattuso:

Diego Demme ieri mattina intorno alle 10 è arrivato a Villa Stuart, in poco più di quattro ore ha sostenuto le visite mediche, poi si è recato alla Filmauro per la firma sul contratto quinquennale a 2 milioni più 500 mila euro di bonus a stagione. Nel primo pomeriggio il centrocampista italo-tedesco si è trasferito in città, all’Hotel Vesuvio, dove in serata ha incontrato Gattuso che prima era solo il suo idolo, ora anche l’allenatore che lo guiderà nell’avventura in maglia azzurra. Il Napoli sta sbrigando alcune pratiche burocratiche per il suo tesseramento, non sarà disponibile per la gara contro la Lazio, probabilmente non era neanche in condizione di scendere in campo a causa di un affaticamento muscolare agli addominali rimediato negli ultimi giorni d’allenamento al Lipsia.