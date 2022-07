CdM - De Laurentiis non ha una visione! Se non chiudesse Dybala le accuse di tirchieria lo travolgerebbero

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si sofferma sul fatto che il Napoli subisca passivamente "le croniche contestazioni della piazza perennemente arrabbiata e nostalgica", nonchè "le cronache che descrivono un club impegnato nell’affannoso tentativo di sedurre Paulo Dybala disoccupato di lusso". Di seguito uno stralcio dell'editoriale del quotidiano.

"Dybala è un chiarissimo esempio di «vorrei ma non posso»". Un quadro di lontananza, secondo il quotidiano:

"Abbiamo letto che nella riunione con Dybala e il suo agente, De Laurentiis ha portato al tavolo il solito armamentario oleografico: il calore della piazza (sigh), l’eredità di Maradona e compagnia cantante.

Quel che ci rattrista è che Aurelio De Laurentiis, lungi dall’essere il pappone di cui da anni blatera oltre mezza città, non ha una visione. Naviga perennemente a vista. Lo fa in maniera straordinaria, per carità. Ma è sempre mosso dall’esigenza del momento. Non ha quasi mai una strategia di medio periodo.

Dybala ci sembra un’operazione molto rischiosa. Se non dovesse andare in porto, opzione a dir poco possibile, le accuse di tirchieria, le polemiche sui diritti d’immagine, travolgerebbero De Laurentiis e il Napoli. Visto che le uscite di Mertens, Insigne, Koulibaly, sono arrivate con anni di colpevole ritardo, perché il Napoli non si è fatto trovare pronto all’appuntamento?"