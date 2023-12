CdM - De Laurentiis ha ribadito a Calenda che vuole rinnovare alle condizioni pattuite prima dell'offerta araba

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive su De Laurentiis e Osimhen:

"In estate dodici incontri tra De Laurentiis e Roberto Calenda, l’agente di Osimhen, non sono bastati per il rinnovo del contratto del centravanti nigeriano. Il presidente del Napoli non ha mollato la presa, non ci sta all’idea che nella prossima estate debba ragionare sul suo gioiello più importante con la precarietà del contratto in scadenza a giugno 2025.

A Madrid l’ennesimo confronto nell’albergo in cui era in ritiro il Napoli, De Laurentiis ha ribadito a Calenda il desiderio di rinnovare alle condizioni pattuite prima dell’offerta araba che ha cambiato le condizioni. C’è da mettere nero su bianco".